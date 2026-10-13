Squads Sydney Thunder vs Melbourne Stars T20 Big Bash League 11.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Boland Scott
bowler
Andrews Tom
all rounder
Cartwright Hilton
all rounder
Bancroft Cameron
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Billings Sam
wicket keeper
Curran Tom
all rounder
Davies Oliver
batsman
Hatcher Liam
bowler
Gilkes Matthew
wicket keeper
Maxwell Glenn
all rounder
Green Chris
bowler
McKenzie Hamish
bowler
Khan Shadab
all rounder
Rauf Haris
bowler
Konstas Sam
batsman
Rogers Thomas
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
Siddle Peter
bowler
Sams Daniel
all rounder
Steketee Mark
bowler
Sandhu Gurinder
bowler
Stoinis Marcus
all rounder
Sangha Tanveer
bowler
Swepson Mitch
bowler
Warner David
batsman
Match has not started yet