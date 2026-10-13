Squads Sydney Thunder vs Melbourne Stars T20 Big Bash League 11.01.2027

T20

Sydney

STH
STH
MST
MST

Playing

STH
STH
MST
MST
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Andrews Tom

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Curran Tom

all rounder

Gilkes Matthew

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Bench

STH
STH
MST
MST

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet