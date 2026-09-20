Match details Sydney Thunder vs Sydney Sixers T20 Big Bash League 19.12.2026

T20

Sydney

STH
STH
SYS
SYS

Match Info

Match:Big Bash League 26/27
Date:Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
Toss:no information yet
Time:Saturday, December 19, 2026 08:15 AM (GMT+0)
Venue:Giants Stadium, Sydney, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sydney Thunder Squad

PlayersAgar Wes, Andrews Tom, Bancroft Cameron, Billings Sam, Davies Oliver, Gilkes Matthew, Green Chris, Khan Shadab, Konstas Sam, McAndrew Nathan John, Sams Daniel, Sandhu Gurinder, Sangha Tanveer, Warner David
Benchno information yet

Sydney Sixers Squad

PlayersAbbott Sean, Azam Babar, Chohan Jafer, Curran Tom, Davies Joel, Dwarshuis Ben, Edwards Jack, Henriques Moises, Murphy Todd, Perry Mitch, Philippe Josh, Silk Jordan, Smith Steve
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumGiants Stadium
CitySydney
Capacity23500
Ends
Hosts to

Match has not started yet