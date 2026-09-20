Squads Sydney Thunder vs Sydney Sixers T20 Big Bash League 19.12.2026

T20

Sydney

STH
STH
SYS
SYS

Playing

STH
STH
SYS
SYS
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Andrews Tom

all rounder

Azam Babar

batsman

Chohan Jafer

all rounder

Billings Sam

wicket keeper

Curran Tom

all rounder

Gilkes Matthew

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

Henriques Moises

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Bench

STH
STH
SYS
SYS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet