Squads Sydney Thunder vs Sydney Sixers T20 Big Bash League 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Abbott Sean
bowler
Andrews Tom
all rounder
Azam Babar
batsman
Bancroft Cameron
batsman
Chohan Jafer
all rounder
Billings Sam
wicket keeper
Curran Tom
all rounder
Davies Oliver
batsman
Davies Joel
batsman
Gilkes Matthew
wicket keeper
Dwarshuis Ben
bowler
Green Chris
bowler
Edwards Jack
batsman
Khan Shadab
all rounder
Henriques Moises
all rounder
Konstas Sam
batsman
Murphy Todd
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
Perry Mitch
bowler
Sams Daniel
all rounder
Philippe Josh
wicket keeper
Sandhu Gurinder
bowler
Silk Jordan
batsman
Sangha Tanveer
bowler
Smith Steve
batsman
Warner David
batsman
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