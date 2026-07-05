Sadrack Descartes

Caribbean Premier League
Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
ANT
STL
St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
SKN
St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
ANT
St. Lucia Kings vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
BAR
St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
GAW
St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
JAM
Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
STL
St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
STL
Barbados Royals vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
STL
Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
STL