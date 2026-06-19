Squads Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 19.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Munro Colin
batsman
Allen Finn
wicket keeper
Chand Unmukt
batsman
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Peake Oliver
no information yet
Badar Saif
batsman
Khan Hassan
bowler
Fletcher Andre
wicket keeper
Holder Jason
all rounder
Short Matt
all rounder
Russell Andre
all rounder
Azam Hammad
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Mudassar Ghulam
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Rauf Haris
bowler
Tromp Matthew
bowler
Couch Brody L
bowler
Roux Carmi le
bowler
Siddle Peter
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Ashwin Ravichandran
all rounder
Gattepalli Karthik
batsman
Bartlett Xavier
bowler
Hales Alex
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Hamilton Jahmar
batsman
Drysdale Juanoy
all rounder
Kumar Nitish
batsman
Ganesh Saideep
no information yet
Pope Lloyd
bowler
Gomel Aakarshit
batsman
Ramsaran Kristopher
bowler
Hardie Aaron
all rounder