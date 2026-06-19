Squads Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 19.06.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

(6 ov.) 70/1

SAN
SAN

150

Playing

LOS
LOS
SAN
SAN
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Peake Oliver

no information yet

Badar Saif

batsman

Fletcher Andre

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Short Matt

all rounder

Russell Andre

all rounder

Azam Hammad

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Bench

LOS
LOS
SAN
SAN
First TeamSecond Team
Hales Alex

batsman

Connolly Cooper

all rounder

Drysdale Juanoy

all rounder

Ganesh Saideep

no information yet

Hardie Aaron

all rounder