Squads Northern Districts vs Auckland Aces T20 Super Smash 02.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bell Xavier
no information yet
Ashok Adithya
bowler
Brown Josh
batsman
Fletcher Cam
wicket keeper
Brown Joshua
no information yet
Gulati Rohit
no information yet
Carter Joe
batsman
Guptill Martin
batsman
Clarke Katene
batsman
Harrison Ryan
all rounder
Clarke Kristian
batsman
Jacobs Bevon
no information yet
Cooper HR
batsman
Johal Harjot
no information yet
Fisher Matthew
bowler
Jones A
no information yet
Gibson Zak
bowler
Keene Simon
batsman
Hampton Brett
all rounder
Olliver Angus
no information yet
Johnston Scott Sangster
bowler
Phillips Dale
batsman
Kuggeleijn Scott
all rounder
Singh Samrath
no information yet
Lellman Fergus
batsman
Solia Sean
all rounder
Pomare Ben
wicket keeper
Stackpole Lachlan
no information yet
Popli Bharat
batsman
Watson Luke Douglas
no information yet
Pringle Tim
bowler
Raval Jeet
batsman
Robbie O'Donnell
batsman
Santner Mitchell
all rounder
Sclanders Michael
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Wagner Neil
bowler
White Ollie
batsman
Williamson Kane
batsman
Match has not started yet