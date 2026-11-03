Squads Northern Districts vs Auckland Aces T20 Super Smash 02.01.2027

T20

Hamilton

NOR
NOR
AUC
AUC

Playing

NOR
NOR
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Bell Xavier

no information yet

Brown Josh

batsman

Fletcher Cam

wicket keeper

Brown Joshua

no information yet

Gulati Rohit

no information yet

Carter Joe

batsman

Harrison Ryan

all rounder

Jacobs Bevon

no information yet

Cooper HR

batsman

Johal Harjot

no information yet

Jones A

no information yet

Hampton Brett

all rounder

Olliver Angus

no information yet

Kuggeleijn Scott

all rounder

Singh Samrath

no information yet

Solia Sean

all rounder

Pomare Ben

wicket keeper

Stackpole Lachlan

no information yet

Watson Luke Douglas

no information yet

Raval Jeet

batsman

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Bench

NOR
NOR
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet