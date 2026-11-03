Squads Wellington Firebirds vs Otago Volts T20 Super Smash 02.01.2027

T20

Wellington

WFI
WFI
OVO
OVO

Playing

WFI
WFI
OVO
OVO
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Blundell Tom

wicket keeper

Chu Max

wicket keeper

Cumming Zac

all rounder

Jackson Oscar

all rounder

Georgeson Luke

all rounder

McLachlan Callum

wicket keeper

Morgan Sam

no information yet

Mycock Sam

no information yet

Paranjpe Amogh

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Sixton Harry

no information yet

Sears Ben

bowler

Todd Jamal

all rounder

Severin Gareth

wicket keeper

Zeb Yahya

bowler

Bench

WFI
WFI
OVO
OVO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet