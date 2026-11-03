Squads Wellington Firebirds vs Otago Volts T20 Super Smash 02.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Muhammad
all rounder
Bacon Matthew Boyce
bowler
Blundell Tom
wicket keeper
Chu Max
wicket keeper
Bracewell Michael
all rounder
Clarke Mason
bowler
Dudding Liam Raymond
bowler
Cumming Jacob Mark
all rounder
Greenwood Nick
batsman
Cumming Zac
all rounder
Hartshorn James William
batsman
Duffy Jacob
bowler
Jackson Oscar
all rounder
Georgeson Luke
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Gibson Jacob Michael
bowler
McLachlan Callum
wicket keeper
Milne Adam
bowler
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Morgan Sam
no information yet
Lockrose Ben
bowler
Mycock Sam
no information yet
McKay Jarrod
bowler
Paranjpe Amogh
no information yet
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Ravindra Rachin
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Robinson Tim
batsman
Sixton Harry
no information yet
Sears Ben
bowler
Todd Jamal
all rounder
Severin Gareth
wicket keeper
Smith Nathan
bowler
Snedden Michael Warwick
bowler
Tashkoff Jesse
batsman
van Beek Logan
bowler
Zeb Yahya
bowler
Match has not started yet