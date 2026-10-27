Squads Karnataka vs Chandigarh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

KAR
KAR
CHA
CHA

Playing

KAR
KAR
CHA
CHA
First TeamSecond Team
Azad Arjun

batsman

Bhandage Manoj

all rounder

Bawa Raj Angad

all rounder

Chethan LR

wicket keeper

Kashyap Vishu

all rounder

Hegde Shubhang

all rounder

Pannu Arjit

no information yet

Jose Nikin

batsman

Rana Akshit

wicket keeper

Koushik V

bowler

Singh Abhishek

no information yet

L Manvanth Kumar

all rounder

Sudan Akash

all rounder

Rahul KL

batsman

Shrijith KL

wicket keeper

Sisodia Luvnith

wicket keeper

Venkatesh M

no information yet

Bench

KAR
KAR
CHA
CHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet