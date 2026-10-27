Squads Karnataka vs Chandigarh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Ashwin Murugan
bowler
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Azad Arjun
batsman
Bhandage Manoj
all rounder
Bawa Raj Angad
all rounder
Bhatia Pranav
bowler
Bhambri Shivam
batsman
Bopana Rishi
batsman
Kaila Karan
bowler
Chethan LR
wicket keeper
Kashyap Vishu
all rounder
Dubey Praveen
bowler
Lather Bhagmender Balbir
bowler
Gowtham Krishnappa
all rounder
Pannu Arjit
bowler
Hegde Shubhang
all rounder
Pannu Arjit
no information yet
Jose Nikin
batsman
Puri Gaurav
batsman
Kaverappa Vidwath
bowler
Rana Akshit
wicket keeper
Koushik V
bowler
Sharma Sandeep
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Singh Abhishek
no information yet
L Manvanth Kumar
all rounder
Singh Mandeep Wazir
bowler
Manohar Abhinav
batsman
Sudan Akash
all rounder
Padikkal Devdutt
batsman
Vohra Manan
batsman
Pandey Manish
batsman
Rahul KL
batsman
Samarth Ravikumar
batsman
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Shetty Abhilash
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Sisodia Luvnith
wicket keeper
Suchith Jagadeesha
bowler
Venkatesh M
no information yet
Vyshak Vijaykumar
bowler
Match has not started yet