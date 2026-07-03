Match details Glamorgan vs Middlesex T20 T20 Blast, Women 03.07.2026

T20

GLA
GLA

185

MID
MID

107

Match Info

Match:T20 Blast, League 2, Women 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Sunday, July 12, 2026
Toss:Middlesex won the toss and opt to bat
Time:Friday, July 03, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Glamorgan Squad

PlayersParfitt Lauren, Jeanes Daisy, Sturge Megan, Gammon Bethan, McColl Megan, Ellis Bea, Porter Gemma, Jackson Eve, Phillips Sara, Cobb Katy, Reid Nicole
BenchAnderson Ellie, Burke Emily, Chatterji Priyanaz, Clements Lydia, Cranstone Aylish, Dobson Leah, Ellis Bethan, Evans Rose, Freeborn Abbey, Freeman Abbey, Halliday Rebecca, Holland Niamh, Janczewski Megan, Jones Emma, Lambert Charlotte, Marlow Emma, Mullan Daisy, Parfitt Georgia Louise, Scarborough Charlotte, Scott Lizzie, Shahabdeen Mariam, Sharman Flo, Shearn Anna Mae, Thomas Libby, Thomson Isla, Tulloch Poppy, Vukusic Erin, Walker Poppy, Westley Jasmine, Wheeler Amy

Middlesex Squad

PlayersHughes Scarlett, Downer Artemis, Horley Saskia, Pindoria Riva, Sproul Pippa Nancy, Trussler Finty, Whybrow Abbie, Whitmore Alice, Pearson Sarah, Davis Hannah, Turner Lauren
BenchBlofield Jenny, Cambampaty Rachana, Dattani Naomi, Dissanayake Anisha Kulendri, Dowse Ariana, Francis Hannah R, Gole Gayatri, Irving Georgia, Judge Layla, Kibler Olivia, Miles Natasha, Patel Ananya, Patel Sonali, Porter Lucy, Rogers Mia, Routledge Issy, Solomon Victoria, Tyson Bex, Tyson Rebecca, Wolfe Katie

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet