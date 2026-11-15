Squads Durban Super Giants vs Joburg Super Kings T20 SA20 13.02.2027

T20

DUR
DUR
JOB
JOB

Playing

DUR
DUR
JOB
JOB
First TeamSecond Team
Bacher Jarren

no information yet

Bedingham David

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Forrester Dian

all rounder

Conway Devon

wicket keeper

Galiem Dayyaan

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Ranjane Shubham

all rounder

Jones Evan

batsman

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Smit Janco

no information yet

Livingstone Liam

all rounder

Stolk Steve

no information yet

Markram Aiden

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Timmers Neil

no information yet

Wege Gysbert

no information yet

Wiese David

all rounder

Bench

DUR
DUR
JOB
JOB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet