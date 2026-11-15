Squads Durban Super Giants vs Joburg Super Kings T20 SA20 13.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ackerman Marques
batsman
Bacher Jarren
no information yet
Ahmad Noor
bowler
Burger Nandre
bowler
Bedingham David
wicket keeper
Du Plessis Faf
batsman
Bosch Eathan
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Buttler Jos
wicket keeper
Forrester Dian
all rounder
Coetzee Gerald
bowler
Gleeson Richard
bowler
Conway Devon
wicket keeper
Hosein Akeal
bowler
De Zorzi Tony
batsman
Jansen Duan
bowler
Dupavillon Daryn
bowler
King Brandon
batsman
Galiem Dayyaan
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Harmer Simon
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Islam Taijul
bowler
Ranjane Shubham
all rounder
Jones Evan
batsman
Rossouw Rilee
batsman
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Smit Janco
no information yet
Livingstone Liam
all rounder
Stolk Steve
no information yet
Maphaka Kwena
bowler
Subrayen Prenelan
all rounder
Markram Aiden
all rounder
Tahir Imran
bowler
Narine Sunil
all rounder
Timmers Neil
no information yet
Simelane Andile
bowler
Topley Reece
bowler
Wege Gysbert
no information yet
Vince James
batsman
Wiese David
all rounder
Match has not started yet