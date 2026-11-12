Squads Joburg Super Kings vs Mi Cape Town T20 SA20 10.02.2027

T20

JOB
JOB
CAP
CAP

Playing

JOB
JOB
CAP
CAP
First TeamSecond Team
Bacher Jarren

no information yet

Bosch Corbin

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Janat Karim

all rounder

Forrester Dian

all rounder

Lategan Dan

no information yet

Linde George

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Pooran Nicholas

wicket keeper

Ranjane Shubham

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Smit Janco

no information yet

Rickelton Ryan

wicket keeper

Stolk Steve

no information yet

Snyman Jacques

all rounder

Timmers Neil

no information yet

van Vuuren Tiaan

all rounder

Bench

JOB
JOB
CAP
CAP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet