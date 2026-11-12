Squads Joburg Super Kings vs Mi Cape Town T20 SA20 10.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bacher Jarren
no information yet
Bosch Corbin
all rounder
Burger Nandre
bowler
Boult Trent
bowler
Du Plessis Faf
batsman
Hendricks Reeza
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Janat Karim
all rounder
Forrester Dian
all rounder
Khan Rashid
bowler
Gleeson Richard
bowler
Lategan Dan
no information yet
Hosein Akeal
bowler
Linde George
all rounder
Jansen Duan
bowler
Luus Tristan
bowler
King Brandon
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Mulder Wiaan
all rounder
Piedt Dane
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Pooran Nicholas
wicket keeper
Ranjane Shubham
all rounder
Pretorius Dwaine
all rounder
Rossouw Rilee
batsman
Rabada Kagiso
bowler
Smit Janco
no information yet
Rickelton Ryan
wicket keeper
Stolk Steve
no information yet
Shamsi Tabraiz
bowler
Subrayen Prenelan
all rounder
Smith Jason
batsman
Tahir Imran
bowler
Snyman Jacques
all rounder
Timmers Neil
no information yet
Van der Dussen Rassie
batsman
Topley Reece
bowler
van Vuuren Tiaan
all rounder
Vince James
batsman
Match has not started yet