Squads Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings T20 SA20 28.01.2027

T20

SUN
SUN
JOB
JOB

Playing

SUN
SUN
JOB
JOB
First TeamSecond Team
Bairstow Jonny

wicket keeper

Bacher Jarren

no information yet

Breetzke Matthew

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Forrester Dian

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Jansen Marco

all rounder

King CJ

no information yet

Mulder Wiaan

all rounder

King JP

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Kruger Patrick

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Smit Janco

no information yet

Stolk Steve

no information yet

Timmers Neil

no information yet

Swanepoel Beyers

all rounder

Bench

SUN
SUN
JOB
JOB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet