Squads Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings T20 SA20 28.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bairstow Jonny
wicket keeper
Bacher Jarren
no information yet
Breetzke Matthew
wicket keeper
Burger Nandre
bowler
Coles James Matthew
all rounder
Du Plessis Faf
batsman
De Kock Quinton
wicket keeper
Ferreira Donovan
wicket keeper
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Forrester Dian
all rounder
Green Chris
bowler
Gleeson Richard
bowler
Gregory Lewis
all rounder
Hosein Akeal
bowler
Hermann Jordan
batsman
Jansen Duan
bowler
Jansen Marco
all rounder
King Brandon
batsman
King CJ
no information yet
Mulder Wiaan
all rounder
King JP
all rounder
Pepper Michael
wicket keeper
Kruger Patrick
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Milne Adam
bowler
Rossouw Rilee
batsman
Muthusamy Senuran
all rounder
Smit Janco
no information yet
Nortje Anrich
bowler
Stolk Steve
no information yet
Ratnayake Tharindu
bowler
Subrayen Prenelan
all rounder
Sipamla Lutho
bowler
Tahir Imran
bowler
Stubbs Tristan
batsman
Timmers Neil
no information yet
Swanepoel Beyers
all rounder
Topley Reece
bowler
van Buuren Mitchell
all rounder
Vince James
batsman
Wood Chris
bowler
Match has not started yet