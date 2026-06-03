Squads Surrey vs Middlesex T20 T20 Blast 03.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Roy Jason
batsman
Rossington Adam
wicket keeper
Jacks Will
batsman
Holden Max
batsman
Pope Ollie
batsman
Caires Joshua Michael De
batsman
Curran Sam
all rounder
Du Plooy Leus
batsman
Lawrence Dan
batsman
Evans Laurie
batsman
Higgins Ryan
all rounder
Thomas Adam Roger George
no information yet
Hollman Luke
all rounder
Curran Tom
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Clark Jordan
all rounder
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Abbott Sean
bowler
Helm Tom
bowler
Topley Reece
bowler
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Majid Yousef
bowler
Boyle Matt
batsman
Worrall Daniel
bowler
Falconer Caleb
no information yet