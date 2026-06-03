Squads Surrey vs Middlesex T20 T20 Blast 03.06.2026

T20

Kennington Oval

SUR
SUR

134

MID
MID

130

Playing

SUR
SUR
MID
MID
First TeamSecond Team
Roy Jason

batsman

Rossington Adam

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Holden Max

batsman

Pope Ollie

batsman

Curran Sam

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Thomas Adam Roger George

no information yet

Hollman Luke

all rounder

Curran Tom

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Clark Jordan

all rounder

Helm Tom

bowler

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bench

SUR
SUR
MID
MID
First TeamSecond Team
Boyle Matt

batsman

Falconer Caleb

no information yet