Match details Sussex vs Middlesex T20 T20 Blast 30.05.2026

T20

County Ground

SUS
SUS

182

MID
MID

213

Match Info

Match:T20 Blast 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Sussex won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 30, 2026 06:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sussex Squad

PlayersHughes Daniel, Clark Tom, Coles James Matthew, Simpson John, Alsop Tom, Leaning Jack, Lamb Danny, Hudson-Prentice Fynn, Carson Jack, Briggs Danny, Mills Tymal
BenchCrocombe Henry T, Currie Bradley, Foreman Bertie, Ward Harrison

Middlesex Squad

PlayersRossington Adam, Holden Max, Caires Joshua Michael De, Du Plooy Leus, Falconer Caleb, Higgins Ryan, Hollman Luke, Bosch Eathan, Gohar Zafar, Helm Tom, Bo Cornwell Noah Bo
BenchBoyle Matt, Morgan Sebastian Herbert Bache

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet