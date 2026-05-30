Match details Sussex vs Middlesex T20 T20 Blast 30.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 Blast 2026
|Date:
|Friday, May 22, 2026 - Saturday, July 18, 2026
|Toss:
|Sussex won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, May 30, 2026 06:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Sussex Squad
|Players
|Hughes Daniel, Clark Tom, Coles James Matthew, Simpson John, Alsop Tom, Leaning Jack, Lamb Danny, Hudson-Prentice Fynn, Carson Jack, Briggs Danny, Mills Tymal
|Bench
|Crocombe Henry T, Currie Bradley, Foreman Bertie, Ward Harrison
Middlesex Squad
|Players
|Rossington Adam, Holden Max, Caires Joshua Michael De, Du Plooy Leus, Falconer Caleb, Higgins Ryan, Hollman Luke, Bosch Eathan, Gohar Zafar, Helm Tom, Bo Cornwell Noah Bo
|Bench
|Boyle Matt, Morgan Sebastian Herbert Bache
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet