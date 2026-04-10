Danny Richard Briggs

County Championship
Sussex vs Warwickshire
County Championship
SUS
(4 ov.) 17/0
WAR
267
Warwickshire vs Essex
County Championship
WAR
(35 ov.) 113/7
ESS
Nottinghamshire vs Warwickshire
County Championship
NOT
WAR
(96 ov.) 375/8
Yorkshire vs Sussex
County Championship
YOR
SUS
(96 ov.) 373/6
Surrey vs Sussex
County Championship
SUR
(10 ov.) 19/0
SUS
358
Warwickshire vs Yorkshire
County Championship
WAR
147
YOR
(25 ov.) 110/4
Sussex vs Leicestershire
County Championship
SUS
(0 ov.) 3/0
LEI
328
Warwickshire vs Glamorgan
County Championship
WAR
GLA
(96 ov.) 341/8
Somerset vs Sussex
County Championship
SOM
(96 ov.) 335/5
SUS
Yorkshire vs Warwickshire
County Championship
YOR
(96 ov.) 386/6
WAR
Sussex vs Glamorgan
County Championship
SUS
(44 ov.) 136/2
GLA
155
Sussex vs Hampshire
County Championship
SUS
(35 ov.) 121/3
HAM
191
Somerset vs Warwickshire
County Championship
SOM
208
WAR
(31 ov.) 92/2
Warwickshire vs Sussex
County Championship
WAR
SUS
Sussex vs Somerset
County Championship
SUS
SOM
Essex vs Sussex
County Championship
ESS
SUS
Sussex vs Surrey
County Championship
SUS
SUR
Sussex vs Nottinghamshire
County Championship
SUS
NOT
Hampshire vs Sussex
County Championship
HAM
SUS