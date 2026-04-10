Danny Richard Briggs

Danny Richard Briggs

bowler

Full name:Danny Richard Briggs
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Southern Brave

Sussex

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches17142110221
Innings16230106210
Overs10.018.03960.0841.2747.4
Balls-----
Maidens00834220
Runs391991177742885465
Wickets25343114244
Avg19.539.834.3337.6122.39
SR3021.669.2744.2818.38
Eco3.911.052.975.097.3
BB22945
4w001315
5w00801
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches17142110221
Innings011885857
Not outs01452535
Runs002717421216
Balls Faced000445189
Avg001912.759.81
SR00094.6114.28
Fours0004321
Fifties00600
Sixies00043
Highest001203735
Hundreds00100

Danny Richard Briggs Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultSussex vs Middlesex

Sussex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

182

MID

MID

213

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

(20 ov.) 203/5

GLO

GLO

One-Day Cup

The Hundred

Danny Briggs News

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Cricket player Danny Briggs is one of the top cricketers, below you can read all his achievements and defeats, as well as find out how he trains and what he does for a living outside of cricket matches.

T20 Blast 2023 | Twitter laughs as Haider Ali’s attempt at single ends up in a comical dismissal

T20 Blast 2023 | Twitter laughs as Haider Ali’s attempt at single ends up in a comical dismissal

The wicketkeepers usually stump batters because of their quick glovework but it happens rarely when they get dismissed after a delayed stumping. Haider Ali was the victim of such an instance in the Vitality Blast as his bizarre attempt at single ended up in dismissal in a comical fashion.

Danny Briggs07:18 PM, 23 December, 2020

Twitter reacts to Shane Warne lambasting CA on air as ‘no DRS’ leads to yet another howler

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