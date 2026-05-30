Squads Sussex vs Middlesex T20 T20 Blast 30.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hughes Daniel
batsman
Rossington Adam
wicket keeper
Clark Tom
batsman
Holden Max
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Caires Joshua Michael De
batsman
Simpson John
wicket keeper
Du Plooy Leus
batsman
Alsop Tom
wicket keeper
Falconer Caleb
no information yet
Leaning Jack
batsman
Higgins Ryan
all rounder
Lamb Danny
all rounder
Hollman Luke
all rounder
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Carson Jack
bowler
Gohar Zafar
bowler
Briggs Danny
bowler
Helm Tom
bowler
Mills Tymal
bowler
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Crocombe Henry T
bowler
Boyle Matt
batsman
Currie Bradley
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Foreman Bertie
all rounder
Ward Harrison
batsman