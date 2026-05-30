Squads Sussex vs Middlesex T20 T20 Blast 30.05.2026

T20

County Ground

SUS
SUS

182

MID
MID

213

Playing

SUS
SUS
MID
MID
First TeamSecond Team
Rossington Adam

wicket keeper

Clark Tom

batsman

Holden Max

batsman

Simpson John

wicket keeper

Alsop Tom

wicket keeper

Falconer Caleb

no information yet

Higgins Ryan

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Hollman Luke

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bench

SUS
SUS
MID
MID
First TeamSecond Team
Boyle Matt

batsman

Foreman Bertie

all rounder