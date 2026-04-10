Jack Andrew Leaning

County Championship
Sussex vs Warwickshire
County Championship
SUS
(4 ov.) 17/0
WAR
267
Kent vs Northamptonshire
County Championship
KEN
NOR
(91 ov.) 409/1
Yorkshire vs Sussex
County Championship
YOR
SUS
(96 ov.) 373/6
Worcestershire vs Kent
County Championship
WOR
(24 ov.) 94/1
KEN
196
Surrey vs Sussex
County Championship
SUR
(10 ov.) 19/0
SUS
358
Kent vs Derbyshire
County Championship
KEN
352
DER
(5 ov.) 24/0
Sussex vs Leicestershire
County Championship
SUS
(0 ov.) 3/0
LEI
328
Gloucestershire vs Kent
County Championship
GLO
325
KEN
(2 ov.) 1/0
Somerset vs Sussex
County Championship
SOM
(96 ov.) 335/5
SUS
Kent vs Durham
County Championship
KEN
(96 ov.) 385/4
DUR
Sussex vs Glamorgan
County Championship
SUS
(44 ov.) 136/2
GLA
155
Lancashire vs Kent
County Championship
LAN
(9 ov.) 17/2
KEN
178
Sussex vs Hampshire
County Championship
SUS
(35 ov.) 121/3
HAM
191
Kent vs Middlesex
County Championship
KEN
(96 ov.) 356/7
MID
Warwickshire vs Sussex
County Championship
WAR
SUS
Sussex vs Somerset
County Championship
SUS
SOM
Essex vs Sussex
County Championship
ESS
SUS
Sussex vs Surrey
County Championship
SUS
SUR
Sussex vs Nottinghamshire
County Championship
SUS
NOT
Hampshire vs Sussex
County Championship
HAM
SUS