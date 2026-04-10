Fynn Jake Hudson-Prentice

Fynn Jake Hudson-Prentice

all rounder

Full name:Fynn Jake Hudson-Prentice
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches441941
Innings561636
Overs713.2109.493.3
Balls---
Maidens15141
Runs2412676929
Wickets671831
Avg3637.5529.96
SR63.8836.5518.09
Eco3.386.169.93
BB833
4w400
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches441941
Innings741632
Not outs1127
Runs1885564423
Balls Faced2927488348
Avg29.9240.2816.92
SR64.4115.57121.55
Fours2664932
Fifties1450
Sixies161610
Highest999349
Hundreds000

Fynn Jake Hudson-Prentice Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultSussex vs Middlesex

Sussex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

182

MID

MID

213

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

One-Day Cup

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Clark, Tom

Clark, Tom

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry