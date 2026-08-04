Squads Brampton Wolves vs Surrey Jaguars T20i Global T20 Canada 04.08.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bahia Harmandeep
no information yet
Bhagwan Udhaya
bowler
Brathwaite Carlos
all rounder
Cheema Rizwan
batsman
Brown Josh
batsman
Dhaliwal Navneet
batsman
Dutt Aryan
bowler
Gill Mansab
batsman
Herft Kobe
batsman
Hinds Terrance
all rounder
Jarvis Jack
all rounder
Joshi Padam
no information yet
Jawadullah Muhammad
bowler
Lister Benjamin
bowler
Johnson Aaron
batsman
Mayers Kyle
all rounder
Mansingh Abhijai
batsman
McMullen Brandon
all rounder
Munsey George
batsman
Movva Shreyas
wicket keeper
Singh Ravinder Pal
batsman
Nabi Mohammad
all rounder
Singh Robin
no information yet
Narine Sunil
all rounder
Singh Semarjeet
bowler
Siddiqui Junaid
all rounder
Tathgur Kanwarpal
batsman
Singh Harmeet
all rounder
Tye Andrew
bowler
Singh Virandeep
all rounder
Warner David
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Webster Beau
all rounder
Tariq Hamza
wicket keeper