Squads Dubai Capitals vs Abu Dhabi Knight Riders T20i International League T20 22.11.2026

T20i

DUB
DUB
ABU
ABU

Playing

DUB
DUB
ABU
ABU
First TeamSecond Team
Ali Abdul Manan

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Farooq Muhammad

no information yet

Idrees Adnan

all rounder

Jahangir Shayan

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Khan Farhan

all rounder

McMullen Brandon

all rounder

Mallikarjuna Ritesh

no information yet

Narine Sunil

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Nabi Mohammad

all rounder

Pierre Khary

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Russell Andre

all rounder

Neesham James

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Ugarkar Rushil

all rounder

Bench

DUB
DUB
ABU
ABU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet