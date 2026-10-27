Squads Dubai Capitals vs Abu Dhabi Knight Riders T20i International League T20 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Albert Toby Edward
batsman
Ali Abdul Manan
all rounder
Atal Sediqullah
batsman
Asalanka Charith
batsman
Bidaisee Navin
batsman
Chand Unmukt
batsman
Chenthamara Anudeep
bowler
Chowdary Mayank
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Garton George
bowler
Currie Scott
bowler
Hales Alex
batsman
Farooq Muhammad
no information yet
Idrees Adnan
all rounder
Jahangir Shayan
wicket keeper
Livingstone Liam
all rounder
Khan Farhan
all rounder
McMullen Brandon
all rounder
Mallikarjuna Ritesh
no information yet
Narine Sunil
all rounder
Mills Tymal
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Nabi Mohammad
all rounder
Pierre Khary
all rounder
Naib Gulbadin
all rounder
Russell Andre
all rounder
Najeeb Usman
batsman
Rutherford Sherfane
batsman
Neesham James
all rounder
Salt Phil
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Salamkheil Waqar
no information yet
Sharafu Alishan
batsman
Ugarkar Rushil
all rounder
Wakhare Akshay
bowler
Match has not started yet