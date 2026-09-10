Squads Japan vs Afghanistan T20i T20 Asian Games 24.09.2026

T20i

JAP
JAP
AFG
AFG

Playing

JAP
JAP
AFG
AFG
First TeamSecond Team
Ali Noor

batsman

Mccomb Declan

all rounder

Janat Karim

all rounder

Miyauchi Wataru

wicket keeper

Sakurano-Thomas Reo

no information yet

Naib Gulbadin

all rounder

Shahidullah

all rounder

Tarakhil Wafiullah

no information yet

Zazai Afsar

wicket keeper

Bench

JAP
JAP
AFG
AFG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet