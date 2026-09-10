Squads Japan vs Afghanistan T20i T20 Asian Games 24.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Drake Ryan
bowler
Ahmad Qais
bowler
Kadowaki-Fleming Kendel
batsman
Akbari Zubaid
batsman
Kimura Shogo
batsman
Ali Noor
batsman
Kubota Kohei
bowler
Ashraf Sharafuddin
all rounder
Lake Lachlan
batsman
Atal Sediqullah
batsman
Mccomb Declan
all rounder
Janat Karim
all rounder
Miyauchi Wataru
wicket keeper
Khan Zahir
bowler
Sakurano-Thomas Reo
no information yet
Masood Nijat
bowler
Naib Gulbadin
all rounder
Siddique Muneeb
bowler
Shahidullah
all rounder
Stafford Kazuma
batsman
Shirzad Sayed
bowler
Takada Tsuyoshi
batsman
Tarakhil Wafiullah
no information yet
Takahashi Ibrahim
all rounder
Zazai Afsar
wicket keeper
Taniyama Makoto
bowler
Zazai Hazrat
batsman
Thurgate Ashley
batsman
Match has not started yet