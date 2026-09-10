Squads Japan vs Nepal T20i T20 Asian Games 26.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Drake Ryan
bowler
Airee Dipendra
all rounder
Kadowaki-Fleming Kendel
batsman
Bhurtel Kushal
no information yet
Kimura Shogo
batsman
Bohara Abinash
bowler
Kubota Kohei
bowler
GC Pratish
bowler
Lake Lachlan
batsman
Jha Gulshan
bowler
Mccomb Declan
all rounder
Jora Sundeep
batsman
Miyauchi Wataru
wicket keeper
Kami Sompal
bowler
Sakurano-Thomas Reo
no information yet
Kc Karan
all rounder
Kumar Rohit
batsman
Siddique Muneeb
bowler
Lamichhane Sandeep
bowler
Stafford Kazuma
batsman
Malla Kushal
all rounder
Takada Tsuyoshi
batsman
Rajbanshi Lalit
bowler
Takahashi Ibrahim
all rounder
Sheikh Aarif
batsman
Taniyama Makoto
bowler
Sheikh Aasif
wicket keeper
Thurgate Ashley
batsman
Yadav Bibek Kumar
all rounder
Match has not started yet