Squads Japan vs Nepal T20i T20 Asian Games 26.09.2026

T20i

JAP
JAP
NEP
NEP

Playing

JAP
JAP
NEP
NEP
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Bhurtel Kushal

no information yet

Mccomb Declan

all rounder

Miyauchi Wataru

wicket keeper

Sakurano-Thomas Reo

no information yet

Kc Karan

all rounder

Malla Kushal

all rounder

Sheikh Aasif

wicket keeper

Bench

JAP
JAP
NEP
NEP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet