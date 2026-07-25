Match details Guyana Amazon Warriors vs Desert Vipers T20i T20 Global Super League 25.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 Global Super League 2026
|Date:
|Thursday, July 23, 2026 - Saturday, August 01, 2026
|Toss:
|Guyana Amazon Warriors won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, July 25, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Guyana Amazon Warriors Squad
Desert Vipers Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet