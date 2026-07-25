Match details Guyana Amazon Warriors vs Desert Vipers T20i T20 Global Super League 25.07.2026

T20i

GAW
GAW
DES
DES

(13 ov.) 120/4

Match Info

Match:T20 Global Super League 2026
Date:Thursday, July 23, 2026 - Saturday, August 01, 2026
Toss:Guyana Amazon Warriors won the toss and opt to bat
Time:Saturday, July 25, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Guyana Amazon Warriors Squad

PlayersGurbaz Rahmanullah, Sampson Quentin, Haris Mohammad, Hetmyer Shimron, Powell Rovman, Shepherd Romario, Pretorius Dwaine, Nabi Mohammad, Van Lange Johnathan, Tahir Imran, Motie Gudakesh
BenchCharles Johnson, Forde Matthew, Palmer Michael, Paul Keemo

Desert Vipers Squad

PlayersCarter Zachary, Mayers Kyle, Gous Andries, Rossouw Rilee, Khan Shadab, Jacobs Bevon, Aravind Vritiya, Smith Nathan, Pierre Khary, Lawes Vitel, Pahal Sanjay
BenchJamieson Kyle, Khan Matiullah, Mitchell Daryl, Mukkamalla Saiteja, Simmonds Ramon Romario, Tanvir Khuzaima Bin

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet