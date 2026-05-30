Squads Botswana vs Rwanda T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 30.05.2026

T20i

BOT
BOT

115

RWA
RWA

117

Playing

BOT
BOT
RWA
RWA
First TeamSecond Team
Khan Hamza

batsman

Kasselman Monroux

no information yet

Ndikubwimana Didier

wicket keeper

Mbazo Valentine

wicket keeper

Van Zyl Brandon

no information yet

Manishimwe Oscar

wicket keeper

Cyusa Yves

batsman

Master Nabil

no information yet

Uwimana David

wicket keeper

Saiyed Ameer

all rounder

Akayezu Martin

all rounder

Piet Katlo

batsman

Nadir Muhammad

no information yet

Maisuria Dhruv

all rounder

Khumalo Boemo

all rounder

Bench

BOT
BOT
RWA
RWA
First TeamSecond Team
Nehonde Reginald

all rounder