Squads Botswana vs Rwanda T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 30.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Motlhanka Karabo
batsman
Khan Hamza
batsman
Kasselman Monroux
no information yet
Ndikubwimana Didier
wicket keeper
Mbazo Valentine
wicket keeper
Isaie Niyomugabo
batsman
Van Zyl Brandon
no information yet
Manishimwe Oscar
wicket keeper
Tshose Thatayaone
all rounder
Cyusa Yves
batsman
Master Nabil
no information yet
Uwimana David
wicket keeper
Saiyed Ameer
all rounder
Rukiriza Emile
bowler
Silas Phemelo
batsman
Akayezu Martin
all rounder
Piet Katlo
batsman
Nadir Muhammad
no information yet
Maisuria Dhruv
all rounder
Bimenyimana Zappy
bowler
Kgosiemang Boemo
bowler
Ntirenganya Ignace
bowler
Khumalo Boemo
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Mooketsi Mmoloki
batsman
Gumyusenge Daniel
all rounder
Nehonde Reginald
all rounder
Michel Iradukunda Jean
all rounder