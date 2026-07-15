Squads Zimbabwe vs Bangladesh T20i T20I Series Zimbabwe vs Bangladesh 15.07.2026

T20i

ZIM
ZIM

170

BAN
BAN

138

Playing

ZIM
ZIM
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Myers Dion

batsman

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Ali Yasir

batsman

Hasan Sohan Nurul

wicket keeper

Madande Clive

wicket keeper

Hasan Mahedi

all rounder

Musekiwa T

all rounder

Evans Brad

all rounder

Bench

ZIM
ZIM
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Curran Ben

batsman

Hossain Mosaddek

all rounder

Nyamhuri Newman Takudzwa

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Saqlain Abdul Gaffar

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