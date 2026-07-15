Squads Zimbabwe vs Bangladesh T20i T20I Series Zimbabwe vs Bangladesh 15.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bennet Brian
batsman
Hasan Tanzid
batsman
Marumani Tadiwanashe
wicket keeper
Hassan Saif
batsman
Myers Dion
batsman
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Raza Sikandar
all rounder
Hridoy Towhid
batsman
Burl Ryan
all rounder
Ali Yasir
batsman
Shumba Milton
batsman
Hasan Sohan Nurul
wicket keeper
Madande Clive
wicket keeper
Hasan Mahedi
all rounder
Musekiwa T
all rounder
Saifuddin Mohammad
all rounder
Evans Brad
all rounder
Ahmed Nasum
bowler
Ngarava Richard
bowler
Rana Nahid
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Ahmed Taskin
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Curran Ben
batsman
Hossain Mosaddek
all rounder
Masakadza Wellington
bowler
Islam Shoriful
bowler
Nyamhuri Newman Takudzwa
no information yet
Rahman Mustafizur
bowler
Tinotenda Tinashe Maphosa
all rounder
Saqlain Abdul Gaffar
no information yet