Squads India vs Pakistan T20i ICC T20 World Cup, Women 14.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Kaur Harmanpreet
all rounder
Feroza Gull
wicket keeper
Mandhana Smriti
batsman
Zafar Ayesha
batsman
Verma Shefali
batsman
Riaz Aliya
all rounder
Rodrigues Jemimah
batsman
Pervaiz Natalia
bowler
Ghosh Richa
wicket keeper
Jabeen Saira
no information yet
Sharma Deepti
all rounder
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Sana Fatima
all rounder
Gaud Kranti Munna
all rounder
Shamim Rameen
bowler
Fulmali Bharati
batsman
Iqbal Sadia
bowler
Patil Shreyanka Rajesh
all rounder
Sandhu Nashra
bowler
Reddy Arundhati
all rounder
Rubab Tasmia
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Bhatia Yastika Harish
wicket keeper
Baig Diana
bowler
Sharma Nandani Shyam Sunder
batsman
Fatima Eyman
batsman
Singh Renuka
bowler
Hassan Tuba
bowler
Yadav Radha
all rounder
Javed Iram
batsman