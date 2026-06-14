Squads India vs Pakistan T20i ICC T20 World Cup, Women 14.06.2026

T20iEdgbaston Cricket Ground, Birmingham
IND
IND

170

PAK
PAK

106

Playing

IND
IND
PAK
PAK
First TeamSecond Team
Kaur Harmanpreet

all rounder

Feroza Gull

wicket keeper

Riaz Aliya

all rounder

Ghosh Richa

wicket keeper

Jabeen Saira

no information yet

Sharma Deepti

all rounder

Ali Siddiqi Muneeba

wicket keeper

Sana Fatima

all rounder

Reddy Arundhati

all rounder

Rubab Tasmia

no information yet

Bench

IND
IND
PAK
PAK
First TeamSecond Team
Yadav Radha

all rounder

Javed Iram

batsman