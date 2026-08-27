Squads Central Zone vs East Zone Test Duleep Trophy 30.08.2026

Test

CEN
CEN
EAS
EAS

Playing

CEN
CEN
EAS
EAS
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Bhute Nachiket

all rounder

Juyal Aryan

wicket keeper

Kishan Ishan

wicket keeper

Kushagra Kumar

wicket keeper

Mohan Shikhar

no information yet

Roy Anukul

all rounder

Bench

CEN
CEN
EAS
EAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet