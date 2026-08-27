Squads Central Zone vs East Zone Test Duleep Trophy 30.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ansari Zeeshan
bowler
Ahmed Shahbaz
all rounder
Bhute Nachiket
all rounder
Das Denish Paramananda
batsman
Chandela Kunal
batsman
Easwaran Abhimanyu
batsman
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Gharami Sudip Kumar
batsman
Jain Saransh
bowler
Jaiswal Suraj Sindhu
bowler
Juyal Aryan
wicket keeper
Kishan Ishan
wicket keeper
Khan Mohd Arshad
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Kushagra Kumar
wicket keeper
Mohan Shikhar
no information yet
Patidar Rajat
batsman
Roy Anukul
all rounder
Rathod Yash Vijay
batsman
Sarkar Abhijit
bowler
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Senapati Subhranshu Pradeep
batsman
Singh Rinku
batsman
Shami Mohammed
bowler
Thakur Yash
bowler
Singh Virat
batsman
Match has not started yet