Squads Manchester Super Giants vs Sunrisers Leeds The hundred The Hundred, Women 11.08.2026

The hundred

MAN
MAN
SUN
SUN

Playing

MAN
MAN
SUN
SUN
First TeamSecond Team
Bryce Kathryn

all rounder

Armitage Hollie

all rounder

Carter Darcey

all rounder

Dottin Deandra

all rounder

Claridge Ella

wicket keeper

Heath Bess

wicket keeper

Higham Lucy

all rounder

Kerr Amelia

all rounder

Perrin Davina

all rounder

Monaghan Alice

all rounder

Mooney Beth

wicket keeper

Morris Fi

bowler

Smale Seren

wicket keeper

Bench

MAN
MAN
SUN
SUN

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First TeamSecond Team

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