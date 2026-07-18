Squads Manchester Super Giants vs Sunrisers Leeds The hundred The Hundred, Women 11.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bryce Kathryn
all rounder
Armitage Hollie
all rounder
Carter Darcey
all rounder
Ballinger Grace
bowler
Dottin Deandra
all rounder
Claridge Ella
wicket keeper
Ecclestone Sophie
all rounder
Cross Kate
bowler
Filer Lauren
bowler
Davidson-Richards Alice
all rounder
Gaur Mahika
bowler
Fraser Katherine
bowler
Gregory Danielle
bowler
Heath Bess
wicket keeper
Jones Evelyn
batsman
Higham Lucy
all rounder
Kerr Amelia
all rounder
Litchfield Phoebe
batsman
MacGregor Esmae
bowler
Perrin Davina
all rounder
McCaughan Ella
batsman
Potts Grace
bowler
Monaghan Alice
all rounder
Smith Linsey
bowler
Mooney Beth
wicket keeper
Sutherland Annabel
all rounder
Morris Fi
bowler
Turner Sophia
bowler
Smale Seren
wicket keeper
Wareham Georgia
bowler
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