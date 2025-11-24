Angelo Mathews News

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Tournaments
Players
Angelo Mathews draws curtains on 118-match Test career for Sri Lanka

Angelo Mathews draws curtains on 118-match Test career for Sri Lanka

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SL vs AUS | Twitter amused as Head nutmegs Mathews with surgical precision but ends up in despair

SL vs AUS | Twitter amused as Head nutmegs Mathews with surgical precision but ends up in despair

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‌SA vs SL | Twitter empathizes as Vishwa drops to his knees after Mathews slip blunder saves Stubbs

‌SA vs SL | Twitter empathizes as Vishwa drops to his knees after Mathews slip blunder saves Stubbs

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SL vs NZ | Twitter reacts to Daryl Mitchell hide his face in embarrassment after dropping a dolly

SL vs NZ | Twitter reacts to Daryl Mitchell hide his face in embarrassment after dropping a dolly

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‌SL vs NZ | Twitter reacts to Lankan veterans irritate Kiwis amidst rain spells on opening day

‌SL vs NZ | Twitter reacts to Lankan veterans irritate Kiwis amidst rain spells on opening day

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ENG vs SL | Twitter in awe as Matthew Potts befuddles Angelo Mathews with absolute jaffa

ENG vs SL | Twitter in awe as Matthew Potts befuddles Angelo Mathews with absolute jaffa

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Nissanka and Lahiru in as Sri Lanka name Playing XI for Lord’s Test

Nissanka and Lahiru in as Sri Lanka name Playing XI for Lord’s Test

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ENG vs SL | Twitter stunned as Woakes inseamer leaves clueless Mathews without reply to trap him plumb

ENG vs SL | Twitter stunned as Woakes inseamer leaves clueless Mathews without reply to trap him plumb

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Nissanka returns, Tharaka earn maiden call-up as Sri Lanka announces squad for England tour

Nissanka returns, Tharaka earn maiden call-up as Sri Lanka announces squad for England tour

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‌KF vs DS | Twitter reacts as Hasaranga’s four-for decimates Sixers to keep Falcons alive

‌KF vs DS | Twitter reacts as Hasaranga’s four-for decimates Sixers to keep Falcons alive

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SL vs SA | Twitter Reacts to Aiden Markram's agonizing hit from Angelo Mathews

SL vs SA | Twitter Reacts to Aiden Markram's agonizing hit from Angelo Mathews

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SL vs BAN | Twitter in splits as Mushfiqur celebrates ODI series win by recreating Mathews' timed-out debacle

SL vs BAN | Twitter in splits as Mushfiqur celebrates ODI series win by recreating Mathews' timed-out debacle

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BAN vs SL | Twitter reacts to Shoriful renewing 'Naagin Derby' hostilities with 'timed out' celebration

BAN vs SL | Twitter reacts to Shoriful renewing 'Naagin Derby' hostilities with 'timed out' celebration

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NZ vs SL | Twitter in splits as Williamson and Boult share laughs with incoming Mathews after timed out debacle

NZ vs SL | Twitter in splits as Williamson and Boult share laughs with incoming Mathews after timed out debacle

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SL vs BAN | Twitter reacts as Mathews shows Shakib his time is up to complete poetic revenge

SL vs BAN | Twitter reacts as Mathews shows Shakib his time is up to complete poetic revenge

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SL vs BAN | Twitter in disbelief as fuming Angelo Mathews becomes first batter to be timed out in cricket history

SL vs BAN | Twitter in disbelief as fuming Angelo Mathews becomes first batter to be timed out in cricket history

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SL vs PAK | Twitter hails Babar Azam’s slip fielding as he grabs sharp stunner to dismiss Matthews

SL vs PAK | Twitter hails Babar Azam’s slip fielding as he grabs sharp stunner to dismiss Matthews

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BAN vs SL 2022 | Sri Lanka beat Bangladesh by 10 wickets in second Test, win series

BAN vs SL 2022 | Sri Lanka beat Bangladesh by 10 wickets in second Test, win series

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BAN vs SL 2022 | Internet reacts as Sri Lankan players disappointed after Angelo Mathews fell for 199

BAN vs SL 2022 | Internet reacts as Sri Lankan players disappointed after Angelo Mathews fell for 199

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IND vs SL 2022 | Twitter reacts to Virat Kohli's prediction coming true in 2nd Test against Sri Lanka

IND vs SL 2022 | Twitter reacts to Virat Kohli's prediction coming true in 2nd Test against Sri Lanka

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Reports | Angelo Mathews willing to return to the Sri Lanka squad

Reports | Angelo Mathews willing to return to the Sri Lanka squad

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T20 World Cup 2021 | Theekshana, Jayawickrama named in Sri Lanka’s T20 World Cup squad

T20 World Cup 2021 | Theekshana, Jayawickrama named in Sri Lanka’s T20 World Cup squad

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Sri Lanka players sign national contracts till end of 2021, Angelo Mathews misses out

Sri Lanka players sign national contracts till end of 2021, Angelo Mathews misses out

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Satire | Sri Lanka should be grateful that they are still playing international cricket

Satire | Sri Lanka should be grateful that they are still playing international cricket

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Angelo Mathews rules himself out of white-ball series against India amid retirement speculations

Angelo Mathews rules himself out of white-ball series against India amid retirement speculations

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BAN vs SL | Kusal Perera named new Sri Lanka ODI skipper; Karunaratne and Mathews dropped

BAN vs SL | Kusal Perera named new Sri Lanka ODI skipper; Karunaratne and Mathews dropped

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WI vs SL | Angelo Mathews named as Sri Lanka's stand-in T20I captain

WI vs SL | Angelo Mathews named as Sri Lanka's stand-in T20I captain

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