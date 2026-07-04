United Arab Emirates Cricket Team Players

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United Arab Emirates

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Khan, Asif

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Rizwan, Chundangapoyil

United Arab Emirates

Farid, Zawar

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Lakra, Aryan

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Nayak, Sameer

United Arab Emirates

Merchant, Maroof

United Arab Emirates

Rahman, Omid

United Arab Emirates

Saxena, Aryan

United Arab Emirates

Desai, Harsh

United Arab Emirates

Badami, Ammar

United Arab Emirates

Seth, Harshit

United Arab Emirates

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

Suri, Tanish

United Arab Emirates

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Gajraj, Deepak

United Arab Emirates

Shetty, Harit

United Arab Emirates

Gajeswaran, Monish

United Arab Emirates

Shahzad, Rameez

United Arab Emirates

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Satish, Theertha

United Arab Emirates

Egodage, Kavisha

United Arab Emirates

Gaur, Mahika

United Arab Emirates

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Rajith, Rishitha

United Arab Emirates

Jyothis, Geethika

United Arab Emirates

Rajith, Rinitha

United Arab Emirates

Farazuddin, Mohammed

United Arab Emirates

Nawaz, Fahad

United Arab Emirates

John, Figy

United Arab Emirates

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Shetty, Adhitya

United Arab Emirates

Singh, Lovepreet

United Arab Emirates

Giyanani, Jash

United Arab Emirates

Raja, Akif

United Arab Emirates

Smith, Kai

United Arab Emirates

Kotte, Suraksha

United Arab Emirates

Dharnidharka, Samaira

United Arab Emirates

Gokhale, Siya

United Arab Emirates

Jahangir, Al Maseera

United Arab Emirates

Kamran Atta, Mohammad

United Arab Emirates

Naidu, Shriya

United Arab Emirates

Sharma, Khushi

United arab emirates

Hotchandani, Heena

United arab emirates

Thakur, Mehak

United arab emirates

Rajith, Rithika

United arab emirates

Thomas, Emily

United arab emirates

Siddique, Zunaed

United arab emirates

Khan, Aayan Afzal

United arab emirates

Khan, Farhan

United arab emirates

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Sukumaran, Vishnu

United arab emirates

Tahir, Hamdan

United arab emirates

Zuhaib, Muhammad

United arab emirates

Hazrat, Luqman

United arab emirates

Ahmad, Ibra

United arab emirates

Naseer, Zeeshan

United arab emirates

Ahamed, Ayman

United arab emirates

Khan, Saghir

United arab emirates

Naveed, Mohammad

United arab emirates

Raza, Ali

United arab emirates

Shamraiz, Ahsan

United arab emirates

Dhiman, Karan

United arab emirates

Khan, Rayan

United arab emirates

Rai, Akshat

United arab emirates

Madhu, Prithvi

United arab emirates

Mangal, Ata ur Rahman

United arab emirates

Misbah, Ayaan

United arab emirates

Ismail, Muhammad

United arab emirates

Samarakoon, Samadhi

United arab emirates

Dona, Udeni

United arab emirates

Silva, Athige

United arab emirates

Ali, Zahid

United arab emirates

Irfan, Muhammad

United arab emirates

Kalyan, Sagar

United arab emirates

Ayobi, Noorullah

United arab emirates

Khan, Shoaib

United arab emirates

Ali, Haider

United arab emirates