Sadisha Rajapaksa

Sadisha Rajapaksa

batsman

Full name:Sadisha Rajapaksa
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches14
Innings10
Overs8.00
Balls--
Maidens10
Runs520
Wickets20
Avg260
SR240
Eco6.50
BB20
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches14
Innings23
Not outs00
Runs6110
Balls Faced8119
Avg30.53.33
SR75.352.63
Fours121
Fifties00
Sixies00
Highest428
Hundreds00

Sadisha Rajapaksa Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

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