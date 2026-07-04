Follow us
Lamichhane, Sandeep
Nepal
Rajitha, Kasun
Sri Lanka
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Ghosh, Dhiman
Awana, Parvinder
India
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Pakistan
Vijay, Murali
Raina, Suresh
Madushka, Nishan
Kapali, Alok
Mithun, Abhimanyu
Munaweera, Dilshan
Pandey, Ishwar
Dhawan, Rishi
Jayasuriya, Shehan
Tariq, Hamza
Canada
Prasanna, Seekkuge
Suyal, Pawan Shakland
Khan, Mehran
Oman
Nadeem, Shahbaz
Prajapati, Kashyap Harishbhai
Hassan, Hamid
Afghanistan
Jadhav, Kedar
Sharma, Manan
Dhawan, Raghav
Uganda
Kanwar, Sarul
Thirimanne, Lahiru
Sri lanka