Asian Stars Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Asian Stars

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Ghosh, Dhiman

Bangladesh

Awana, Parvinder

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Vijay, Murali

India

Raina, Suresh

India

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Kapali, Alok

Bangladesh

Mithun, Abhimanyu

India

Munaweera, Dilshan

Sri Lanka

Pandey, Ishwar

India

Dhawan, Rishi

India

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Tariq, Hamza

Canada

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Suyal, Pawan Shakland

India

Khan, Mehran

Oman

Nadeem, Shahbaz

India

Prajapati, Kashyap Harishbhai

Oman

Hassan, Hamid

Afghanistan

Jadhav, Kedar

Sharma, Manan

India

Dhawan, Raghav

Uganda

Kanwar, Sarul

India

Thirimanne, Lahiru

Sri lanka