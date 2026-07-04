Follow us
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Hamilton, Jahmar
Anguilla
Cornwall, Rahkeem
Antigua and Barbuda
Springer, Shamar
Barbados
Palmer, Paul
Jamaica
Simmons, Lendl
Trinidad and Tobago
Taylor, Steven
USA
Jones, Aaron
Islam, Kamrul
Reifer, Raymon
Hossain, Nasir
Couch, Brody L
Australia
Gordon, Jeremy
Canada
Mukkamalla, Saiteja
Maqsood, Zeeshan
Oman
Rafiq, Usman
Lewis, Kennar
Grenada
Chetty, Cody
South Africa
Aslam, Sami
Pakistan
Schalkwyk, Shadley Van
Dry, Corne
Yadram, Bhaskar
Guyana
Sheikh, Ali
Anderson, Corey
New Zealand
Aponso, Amila
Sri Lanka
Patel, Smit
India
Simhadri, Phani
Pienaar, Obus
Pathan, Rayyan
Subramanian, Ateendra
Patel, Parth
Khan, Imran
Patel, Sunny
Patel, Aryan
Bhardwaj, Rishi
Malek, Abdulahad
Rikhi, Dominique
Drysdale, Juanoy
Darbar, Rajdeep
Pathak, Jay
Sayed, Zain
Madireddy, Venukalyan
Palash, Ridwan
Sharma, Ishan
Vaghela, Viraj
Pandey, Rishi
Khan, Nasik
Hamilton, Hanchard
Patel, Sagar P
Kaveripakam, Danush
Dyer, Evroy
Ahmed, Pranto
Patel, Parth Manish
Cooper, Kevon
Trinidad and tobago
Patel, Ansh
Sudini, Nitish Reddy
United states