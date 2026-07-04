Atlanta Fire Cricket Team Players

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Atlanta Fire

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Hamilton, Jahmar

Anguilla

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

Springer, Shamar

Barbados

Palmer, Paul

Jamaica

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Taylor, Steven

USA

Jones, Aaron

Barbados

Islam, Kamrul

Bangladesh

Reifer, Raymon

Barbados

Hossain, Nasir

Bangladesh

Couch, Brody L

Australia

Gordon, Jeremy

Canada

Mukkamalla, Saiteja

USA

Maqsood, Zeeshan

Oman

Rafiq, Usman

USA

Lewis, Kennar

Grenada

Chetty, Cody

South Africa

Aslam, Sami

Pakistan

Schalkwyk, Shadley Van

South Africa

Dry, Corne

South Africa

Yadram, Bhaskar

Guyana

Sheikh, Ali

USA

Anderson, Corey

New Zealand

Aponso, Amila

Sri Lanka

Patel, Smit

India

Simhadri, Phani

USA

Pienaar, Obus

South Africa

Pathan, Rayyan

Canada

Subramanian, Ateendra

Patel, Parth

Khan, Imran

Pakistan

Patel, Sunny

India

Patel, Aryan

Bhardwaj, Rishi

Malek, Abdulahad

India

Rikhi, Dominique

USA

Drysdale, Juanoy

USA

Darbar, Rajdeep

India

Pathak, Jay

Sayed, Zain

Madireddy, Venukalyan

Palash, Ridwan

Sharma, Ishan

Vaghela, Viraj

Pandey, Rishi

Khan, Nasik

Hamilton, Hanchard

Patel, Sagar P

Kaveripakam, Danush

Dyer, Evroy

Ahmed, Pranto

Patel, Parth Manish

USA

Cooper, Kevon

Trinidad and tobago

Patel, Ansh

Canada

Sudini, Nitish Reddy

United states