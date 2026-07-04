Canada Cricket Team Players

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Canada

Kirton, Nicholas

Canada

Osinde, Henry

Canada

Gordon, Jeremy

Canada

Wijeratne, Srimantha

Sri Lanka

Dutta, Nikhil

Canada

Bin Zafar, Saad

Canada

Sana, Kaleem

Pakistan

Heyliger, Dillon

Canada

Dhaliwal, Navneet

Canada

Spoors, Matthew

Canada

Thaker, Harsh

Canada

Singh, Ravinder Pal

Canada

Movva, Shreyas

Canada

Johnson, Aaron

Canada

Khalid, Ammar

Canada

Kumar, Parveen

Canada

Thomas, Rodrigo

Canada

Singh, Sukhjinder

Cheema, Rizwan

Canada

Joshi, Rishiv

Canada

Ahmadzai, Shahid

Canada

Sidhu, Gurpal Singh

Singh, Jaskaran

India

Pervez, Cecil

Canada

Patel, Mihir

Canada

Pathan, Rayyan

Canada

Tathgur, Kanwarpal

Canada

Tariq, Hamza

Canada

Kapoor, Armaan

Canada

Shazad, Rommel

Canada

Bhagwan, Udhaya

Canada

Singh, Pargat

India

Matharu, Jatinderpal

Canada

Sharma, Kairav

Singh, Bhupinder

Chima, Anoop Singh

Bajwa, Dilpreet Singh

Canada

Hundal, Yuvraj Singh

Canada

Samra, Yuvraj

Canada

Hundal, Ajayveer

Canada

Nazar, Salman

Canada

Walia, Udaybir

India

Kumar, Akhil

Canada

Singh, Ajayveer

Canada

Khan, Arslan

Canada

Siddiqui, Junaid

Canada

Nizar, Salman

India

Malhotra, Sahib

India

Patel, Hiral

Canada

Gill, Mansab

Canada

Mann, Kanwar

Varadharajan, Aaditya

Canada

Bajwa, Gurbaz

Canada

Patel, Ansh

Canada

Ali, Nadeem

Sharma, Shivam

Canada

Singh, Jaskarandeep

Canada