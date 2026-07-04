Colombo Nsl Cricket Team Players

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Colombo Nsl

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Silva, Roshen

Sri Lanka

Perera, Kusal

Sri Lanka

Karunanayake, Nipun

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Dushan Vimukthi Wimalasekara, Kirahandige

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Tharaka, Nisala

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Bandara, Ashen

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Arachchige, Krishan

Sri Lanka

Perera, Kalana

Sri Lanka

Dananjaya, Nipun

Sri Lanka

Ratnayake, Tharindu

Sri Lanka

Manasinghe, Lakshitha

Sri Lanka

Nadeeshan, Kavindu

Sri Lanka

Ramanayake, Himesh

Sri Lanka

Dhanushka, Heshan

Sri Lanka

Wijesundera, Isitha

Sri Lanka

Priyantha Millewage, Danushka Sandaruwan

Sri Lanka

Gimhan Liyanage, Sithara

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Madushan, Warnakulasooriya Patabedige Udith

Sri Lanka

Munaweera, Dilshan

Sri Lanka

Ashan, Shammu

Sri Lanka

Gunathilaka, Danushka

Sri Lanka