Colombo CC Cricket Team Players

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Colombo CC

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Silva, Amshi de

Bhanuka, Minod

Sri Lanka

Abeyratne, Lasith

Sri Lanka

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

Sandakan, Lakshan

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Chandraguptha, Ron

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Dinusha, Sonal

Sri Lanka

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Wijesinghe, Chamindu

Sri Lanka

Ranatunga, Duvindu

Sri Lanka

Gamage, Nalin

Sri Lanka

Silva, Pawan de

Sri Lanka

Weerasinghe, MPM

Sri Lanka

Gamage, Lahiru

Sri Lanka

Peiris, Nishan

Sri Lanka

Mendis, Sandun

Sri Lanka

Mendis, BGS

Sri Lanka

Bandara, Anjala

Sri Lanka

Kosala, Sahan

Sri Lanka

Kaveen Bandara, Walgampaha Mudiyanselage

Sri Lanka

Sigera, Dulnith

Sri lanka

Peiris, Rehan

Sri lanka

Rathnayake, Pavan

Sri lanka

Pushpakumara, Malinda

Sri lanka

Rathnayake, Paven

Sri lanka

De Silva, Amshi

Sri lanka