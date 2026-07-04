Fujairah Cricket Team Players

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Fujairah

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Rizwan, Chundangapoyil

United Arab Emirates

Farid, Zawar

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Bilal, Hazrat

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Valthapa, Ashwanth

Khan, Usman

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Suri, Chirag

United Arab Emirates

Merchant, Maroof

United Arab Emirates

Saxena, Aryan

United Arab Emirates

Desai, Harsh

United Arab Emirates

Badami, Ammar

United Arab Emirates

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Ali, Sabir

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Ali, Zahid

Italy

Rahman, Faisur

Farazuddin, Mohammed

United Arab Emirates

Singh, Lovepreet

United Arab Emirates

Khan, Matiullah

Pakistan

Khan, Naseem

Giyanani, Jash

United Arab Emirates

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Raja, Akif

United Arab Emirates

Malik, Anas

Saudi Arabia

Nath, Akshdeep

India

Asif, Mohammad

Pakistan

Daud, Kashif

United Arab Emirates

Ahmed, Raees

Pakistan

Raza, Ahmed

United Arab Emirates

Irfan, Mohammad

Pakistan

Udawaththa, Samal

United Arab Emirates

Ghaffar, Abdul

Pakistan

Ali, Umair

Kalyan, Sagar

Zuhaib, Zubair

United Arab Emirates

Rohid Khan, Mohammad

United Arab Emirates

Shah, Syed Haider

Sukumaran, Vishnu

United arab emirates

Kaleem, Yasir

Ali, Haider

Pakistan

Tahir, Hamdan

United arab emirates

Kang, Simranjeet Singh

United Arab Emirates

Hazrat, Luqman

United arab emirates

Tanvir, Khuzaima Bin

Khan, Muhammad Uzair

Rohid, Muhammad

Khan, Shahzaib

Pakistan

Khan, Sohaib

Pakistan

Sharma, Yug

Dhiman, Karan

United arab emirates

Khan, Rayan

United arab emirates

Suri, Uddish

Shums, Aliasgar

Misbah, Ayaan

United arab emirates

Ali, Haider

United Arab Emirates

Kaushik, Harshit

United Arab Emirates

Choudhary, Mayank

India

Pahal, Sanjay

India

Arfan, Muhammad

Kalyan, Sagar

United arab emirates

Ali, Haider

Rizwan, CP

India

Ayobi, Noorullah

United arab emirates

Amin, Saleh

Khan, Naseem

Khudadad, Ahmed

Usmani, Adeeb