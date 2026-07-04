Galle Nsl Cricket Team Players

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Galle Nsl

Dushan Vimukthi Wimalasekara, Kirahandige

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Shamaaz, Mohammed

Sri Lanka

Lakshan, Dhananjaya

Sri Lanka

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Sri Lanka

Kumara, Mahesh

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Lakshan, Suminda

Sri Lanka

Anjula, Kaveeshka

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Randika, Vishad

Sri Lanka

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Dumindu, Hashan

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Perera, Priyamal

Sri Lanka

Jayawickrama, Praveen

Sri Lanka

Sangeeth Cooray, Manna Marakkalage Malindu

Sri Lanka

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Shiraz, Mohamed

Sri Lanka

Dilshan, Dinuka

Sri Lanka

Randika, Ashan

Sri Lanka

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Udeshana, Thilanga

Daniel, Jehan

Sri Lanka

Lakshan, Muditha

Sri Lanka

Chalana de Silva, Weeraddana

Sri Lanka

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Hettiarchchi, Heshan

Sri Lanka

Liyanage, Himasha Shehan

Sri Lanka