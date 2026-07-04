Kandy Nsl Cricket Team Players

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Kandy Nsl

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Dabare, P Thanuka Madshan

Sri Lanka

Weerakkody, Sandun

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Wickramasinghe, Ahan

Sri Lanka

Silva, Amshi de

Embuldeniya, Lasith

Sri Lanka

Ransika, Nipun

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Tharanga, Pulina

Sri Lanka

Adikari, Vidura

Sri Lanka

de Silva, Thikshila

Sri Lanka

Daniel, Ashian

Sri Lanka

Subasingha, Movin Hansaja

Sri Lanka

Colombage, Sachindu

Sri Lanka

Atharagalla, Nimasara

Sri Lanka

Kumara, Wanuja Sahan

Sri Lanka

Hettiwatte, Pramud

Sri Lanka

Parakrama, Udayawansha

Sigera, Asel

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Gunasekara, Chamika

Sri Lanka

Lasanda Rukmal, Kaluwaduge

Sri Lanka

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Kaveen Bandara, Walgampaha Mudiyanselage

Sri Lanka

Perera, Angelo

Sri Lanka

De Silva, Amshi

Sri lanka