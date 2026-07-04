Mumbai Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Mumbai

Sharma, Rohit

India

Thakur, Shardul

India

Iyer, Shreyas

India

Yadav, Suryakumar

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Mulani, Shams

India

Rahane, Ajinkya

India

Dube, Shivam

India

Deshpande, Tushar

India

Khan, Sarfaraz

India

Shaw, Prithvi

India

Khan, Aman Hakim

India

Shedge, Suryansh

India

Ranjane, Shubham

India

Gomel, Aakarshit

India

Khan, Aman

India

Kulkarni, Dhawal

India

Pawar, Prasad

India

Kotian, Tanush

India

Raghuvanshi, Angkrish Avaneesh

India

Avasthi, Mohit

India

Ankolekar, Atharva

India

Dias, Royston

India

Bista, Jay

India

Khan, Musheer

India

Tamore, Hardik

India

Lad, Siddhesh

India

Mhatre, Ayush

India

Nayak, Sujit

India

Adhantrao, Siddhant Mangesh

India

Anand, Akash

India

Singh, Himanshu

India

Juned Khan, Mohammad

India

Lalwani, Bhupen

India

Yadav, Sachin

India

Bhoir, Vinayak Narayan

India

Tanna, Harsh

India

Veer Singh, Himanshu

India

Herwadkar, Akhil

India

Dsouza, Sylvester

India

Umair, Irfan

India

Jaffer, Armaan Kalim

India

Singh, Sidak

India

Sutar, Chinmay Rajesh

Tarmale, Onkar

Simran Mulchandani, Ishan

India

Attarde, Shashank

India

Kothari, Karsh

Matkar, Dhrumil

India

Parkar, Suved

India

Hanagavadi, Kruthik

India

Badiani, Prince Devang

India

Yadav, Ajit Ravindrakumar