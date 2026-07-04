Follow us
Sharma, Rohit
India
Thakur, Shardul
Iyer, Shreyas
Yadav, Suryakumar
Jaiswal, Yashasvi
Mulani, Shams
Rahane, Ajinkya
Dube, Shivam
Deshpande, Tushar
Khan, Sarfaraz
Shaw, Prithvi
Khan, Aman Hakim
Shedge, Suryansh
Ranjane, Shubham
Gomel, Aakarshit
Khan, Aman
Kulkarni, Dhawal
Pawar, Prasad
Kotian, Tanush
Raghuvanshi, Angkrish Avaneesh
Avasthi, Mohit
Ankolekar, Atharva
Dias, Royston
Bista, Jay
Khan, Musheer
Tamore, Hardik
Lad, Siddhesh
Mhatre, Ayush
Nayak, Sujit
Adhantrao, Siddhant Mangesh
Anand, Akash
Singh, Himanshu
Juned Khan, Mohammad
Lalwani, Bhupen
Yadav, Sachin
Bhoir, Vinayak Narayan
Tanna, Harsh
Veer Singh, Himanshu
Herwadkar, Akhil
Dsouza, Sylvester
Umair, Irfan
Jaffer, Armaan Kalim
Singh, Sidak
Sutar, Chinmay Rajesh
Tarmale, Onkar
Simran Mulchandani, Ishan
Attarde, Shashank
Kothari, Karsh
Matkar, Dhrumil
Parkar, Suved
Hanagavadi, Kruthik
Badiani, Prince Devang
Yadav, Ajit Ravindrakumar