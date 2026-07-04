Nottinghamshire Cricket Team Players

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Nottinghamshire

Linde, George

South Africa

Verreynne, Kyle

South Africa

Amir, Mohammad

Pakistan

Lister, Benjamin

New Zealand

Afridi, Shaheen

Pakistan

Duffy, Jacob

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Duckett, Ben

England

Kishan, Ishan

India

Munro, Colin

New Zealand

Hales, Alex

England

Henriques, Moises

Australia

Broad, Stuart

England

Stone, Olly

England

O'Neill, Fergus

Australia

Munsey, George

Scotland

Haynes, Jack

England

Howell, Benny

England

Fletcher, Luke

England

Clarke, Joe

England

Carter, Matthew

England

Hameed, Haseeb

England

Moores, Tom

England

Mullaney, Steven

England

Pettman, Toby

England

James, Lyndon

England

Loten, Thomas

England

Schadendorf, Dane

Zimbabwe

King, Samuel Isaac Michael

England

Henry Hayes, James Philip

England

Martindale, Ben

England

Tongue, Josh

England

Pennington, Dillon

England

Ali, Mohammad

Pakistan

Ahmed, Farhan

England

Kitt, Ben

England

Keast, Tom

England

McCann, Freddie

England

Lord, Robert

England

Pipes, David

England

Ahmed, Farhan

Pakistan

Holland, Travis Patrick

England

Giles, Thomas Oliver

England

Seecharan, Samuel Jack

England

Moore, Francis Henry

England

Pocklington, Joe

England

Hatton-Lowe, Byron

England