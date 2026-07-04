Follow us
Linde, George
South Africa
Verreynne, Kyle
Amir, Mohammad
Pakistan
Lister, Benjamin
New Zealand
Afridi, Shaheen
Duffy, Jacob
Young, Will
Duckett, Ben
England
Kishan, Ishan
India
Munro, Colin
Hales, Alex
Henriques, Moises
Australia
Broad, Stuart
Stone, Olly
O'Neill, Fergus
Munsey, George
Scotland
Haynes, Jack
Howell, Benny
Fletcher, Luke
Clarke, Joe
Carter, Matthew
Hameed, Haseeb
Moores, Tom
Mullaney, Steven
Pettman, Toby
James, Lyndon
Loten, Thomas
Schadendorf, Dane
Zimbabwe
King, Samuel Isaac Michael
Henry Hayes, James Philip
Martindale, Ben
Tongue, Josh
Pennington, Dillon
Ali, Mohammad
Ahmed, Farhan
Kitt, Ben
Keast, Tom
McCann, Freddie
Lord, Robert
Pipes, David
Holland, Travis Patrick
Giles, Thomas Oliver
Seecharan, Samuel Jack
Moore, Francis Henry
Pocklington, Joe
Hatton-Lowe, Byron