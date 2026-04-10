Lyndon Wallace James

Lyndon Wallace James

all rounder

Full name:Lyndon Wallace James
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Nottinghamshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches422315
Innings5659
Overs592.442.013.3
Balls---
Maidens9900
Runs1894237165
Wickets54132
Avg35.0718.2382.5
SR65.8519.3840.5
Eco3.195.6412.22
BB651
4w110
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches422315
Innings652113
Not outs523
Runs1930484154
Balls Faced4095612132
Avg32.1625.4715.4
SR47.1379.08116.66
Fours2535011
Fifties1130
Sixies606
Highest1648237
Hundreds300

Lyndon Wallace James Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

(6 ov.) 60/0

NOT

NOT

166

One-Day Cup

Another Players

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