Ben Martindale

Ben Martindale

batsman

Full name:Ben Martindale
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Nottinghamshire

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches8
Innings1
Overs2.0
Balls-
Maidens0
Runs13
Wickets0
Avg0
SR0
Eco6.5
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches8
Innings8
Not outs0
Runs180
Balls Faced283
Avg22.5
SR63.6
Fours19
Fifties1
Sixies0
Highest55
Hundreds0

Ben Martindale Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

(20 ov.) 166/8

One-Day Cup

Another Players

Harrison, Calvin

Harrison, Calvin

Fernando, Asitha

Fernando, Asitha

Singh, Fateh

Singh, Fateh

Fletcher, Luke

Fletcher, Luke

Afridi, Shaheen

Afridi, Shaheen

Loten, Thomas

Loten, Thomas

Carter, Matthew

Carter, Matthew

Hameed, Haseeb

Hameed, Haseeb

Broad, Stuart

Broad, Stuart

Pettman, Toby

Pettman, Toby