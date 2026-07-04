Sinhalese Sports Club Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Sinhalese Sports Club

Silva, Roshen

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Tharaka, Nisala

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Arachchige, Krishan

Sri Lanka

Perera, Kalana

Sri Lanka

Dananjaya, Nipun

Sri Lanka

Ratnayake, Tharindu

Sri Lanka

Manasinghe, Lakshitha

Sri Lanka

Nadeeshan, Kavindu

Sri Lanka

Ramanayake, Himesh

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

de Livera, Sohan

Sri Lanka

Weerakkody, Sandun

Sri Lanka

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Kalupahana, Dinura

Sri Lanka

Ashan, Shammu

Sri Lanka

Gunawardene, Avishka

Sri Lanka

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Rajapaksa, Sadisha

Sri Lanka

Jayawickrama, Mithun

Sri Lanka

Attanayake, Lahiru

Sri Lanka

Abeysinghe, Dilshan

Sri Lanka

Somarathne, Ranuda

Sri Lanka

Jayathilake, Nimanka

Prashan, Thilan

Sri Lanka

Mendis, Omesh

Sri Lanka