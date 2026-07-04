Follow us
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Cottrell, Sheldon
Hosein, Akeal
Smith, Odean
Jamaica
Primus, Roshon
Ramdin, Denesh
Simmons, Lendl
Mohammed, Jason
Bravo, Darren
Cariah, Yannick
Khan, Imran
Pierre, Khary
Solozano, Jeremy
Charles, Bryan
Webster, Tion
Mohan, Vikash
Simmons, Keagan
Jangoo, Amir
Hinds, Terrance
Muhammad, Uthman
Goolie, Jyd Uri
Manick, Justin
Gabriel, Shannon
Da Silva, Joshua
Pooran, Nicholas
Phillip, Anderson
Emrit, Rayad
Pooran, Kamil
Williams, Daniel
Narine, Sunil
Stewart, Navin
Kallicharan, Kirstan
Lewis, Evin
Seales, Jayden
James, Joshua
Deyal, Mark
Katwaroo, Steven
Rajah, Isaiah
Rambaran, Shatrughan
Jaggesar, Jon-Russ
Rampaul, Ravi
Richards, Marlon
Bidaisee, Navin
Gomez, Antonio
Nicholson, Ewart
Trinidad and tobago
Cruickshank, Daron
Jaipaul, Ricky
Cooper, Cephas
Cooper, Akiel
Rambaran, Andrew