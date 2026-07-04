Follow us
Hamza, Mir
Pakistan
Akram, Qasim
Yousuf, Omair
Bangalzai, Adul Wahid
Talat, Hussain
Ghulam, Kamran
Kaia, Roy
Zimbabwe
Jamal, Aamer
Haseebullah
Jongwe, Luke
Makoni, Tanunurwa
Shumba, Milton
Mayavo, Nyasha
Campbell, Johnathan
Mavuta, Brandon
Evans, Brad
Marumani, Tadiwanashe
Akram, Faraz
Chivanga, Tanaka
Madhevere, Wesley
Nyauchi, Victor
Munyonga, Tony
Khan, Mubashir
Turkiye
Gumbie, Joylord
Myers, Dion
Ali, Mohammad
Butt, Imran
Nazir, Rohail
Khan, Saad
Sinha, Dahani
Mahmood, Athar
Mehmood, Asif
Huraira, Mohammad
Mumtaz, Mehran
Ahmad, Waqar