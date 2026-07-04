First Class Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

First Class Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens

Hamza, Mir

Pakistan

Akram, Qasim

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Bangalzai, Adul Wahid

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Kaia, Roy

Zimbabwe

Jamal, Aamer

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Mayavo, Nyasha

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Khan, Mubashir

Turkiye

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Myers, Dion

Zimbabwe

Ali, Mohammad

Pakistan

Butt, Imran

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Khan, Saad

Pakistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Mahmood, Athar

Mehmood, Asif

Huraira, Mohammad

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Ahmad, Waqar

Pakistan