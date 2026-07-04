New Zealand Women's One Day Competition Cricket Tournament Players

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New Zealand Women's One Day Competition

Devine, Sophie

New Zealand

Kerr, Amelia

New Zealand

Tahuhu, Lea

New Zealand

Tomlinson, Kerry-Anne

Netherlands

Dodd, Natalie

New Zealand

Rowe, Hannah

New Zealand

Hansen, Melissa

New Zealand

Watkin, Jess

New Zealand

Greig, Mikaela

New Zealand

Mair, Rosemary

New Zealand

Cunningham, Emily

Green, Claudia

Atkinson, Georgia

New Zealand

Rees, Monique

Kumar, Ashtuti

Gaging, Anna

England

Gaging, Kate

England

Bartlett, Ocean

New Zealand

Sims, Gemma

New Zealand

Pedersen, Cate

Apperley, Aniela

New Zealand

McLeod, Emma

New Zealand

Devonshire, Flora

New Zealand

Ogden, Jessica Brooke

Mackinder, Sam Manaia

Kasperek, Leigh

New Zealand

McFadyen, Jess

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Singh, Maneka

New Zealand

Doughty, Deanna

New Zealand

Newton, Thamsyn

New Zealand

Burns, Rebecca

New Zealand

King, Caitlin

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Molony, Bethany

New Zealand

Jetly, Xara

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Codyre, Natasha Emma

New Zealand

Chandler, Kate

New Zealand

Boivin, Olivia Ann

Hamilton, Antonia

New Zealand

Baird, Nicole

New Zealand

Bryant, Rachel

New Zealand

Francis, Hannah R

Ebrahim, Kate Ellen

New Zealand

Jensen, Hayley

New Zealand

Leydon-Davis, Felicity

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Inglis, Polly

New Zealand

Blakely, Caitlin

New Zealand

Gray, Sophie

New Caledonia

Carson, Eden J

New Zealand

Loe, Molly

New Zealand

Gain, Olivia

James, Bella

New Zealand

Black, Emma

New Zealand

Oldershaw, Sophie

Adams, Gemma

Wilson, Saffron

Loggenberg, Paige

New Zealand

Deerness, Chloe

Payne, DM

Satterthwaite, Amy

New Zealand

Mackay, Frances

New Zealand

Dean, Jodie

Australia

Savage, Jacinta

New Zealand

Cox, Natalie

New Zealand

Hughes, Laura

New Zealand

Nation, Kirsty

New Zealand

Anderson, Kate

New Zealand

Mace-Cochrane, Allie

New Zealand

Kench, Emma

Sullivan, Gabby

Cook Islands

Simmons, Jessica

Banks, Melissa

Asmussen, Sarah

Gerken, Abigale

Sharp, Izzy

New Zealand

Hotton, Abigail

New Zealand