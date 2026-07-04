ODI Series Australia vs India, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series Australia vs India, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Mani, Minnu

India

Sadhu, Titas Ranadeep

India

Perry, Ellyse

Australia

Schutt, Megan

Australia

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Healy, Alyssa

Australia

McGrath, Tahlia

Australia

Sharma, Deepti

India

Kaur, Harmanpreet

India

Bhatia, Yastika Harish

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Mooney, Beth

Australia

Garth, Kim

Australia

Rana, Sneh

India

Gardner, Ashleigh

Australia

Wareham, Georgia

Australia

Sutherland, Annabel

Australia

Deol, Harleen

India

King, Alana

Australia

Darice Brown

Australia

Carey, Nicola

Australia

Litchfield, Phoebe

Australia

Punia, Priya

India

Gautam, Kashvee Sudesh

India

Voll, Georgia

Australia

Hamilton, Lucy

Australia

Molineux, Sophie

Australia

Thakor, Saima Zakirhussain

India

Mishra, Priya

India

Hasabnis, Tejal

India

Sharma, Vaishnavi Narendra

India

Kamalini, .

India

Rawal, Pratika Pradeep

India

Gaud, Kranti Munna

India

Charani, Nallapureddy Shree

India