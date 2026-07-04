Follow us
Linde, George
South Africa
de Zorzi, Tony
Burger, Nandre
Breetzke, Matthew
Qeshile, Sinethemba
Akram, Faisal
Pakistan
Miller, David
Rizwan, Mohammad
Nawaz, Mohammad
Naseem Shah
Talat, Hussain
Zaman, Fakhar
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Azam, Babar
Ayub, Saim
Haseebullah
Hendricks, Reeza
Fortuin, Bjorn
Baartman, Ottniel
Simelane, Andile
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Wasim Jr, Mohammad
Williams, Lizaad
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Ferreira, Donavon
Brevis, Dewald
Coetzee, Gerald
Hermann, Rubin
de Kock, Quinton
Agha, Salman Ali
Maphaka, Kwena
Pretorius, Lhuan-dre
Peter, Nqabayomzi
Nawaz, Hasan