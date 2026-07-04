ODI Series Pakistan vs South Africa Cricket Tournament Players

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ODI Series Pakistan vs South Africa

Linde, George

South Africa

de Zorzi, Tony

South Africa

Burger, Nandre

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Qeshile, Sinethemba

South Africa

Akram, Faisal

Pakistan

Miller, David

South Africa

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Hendricks, Reeza

South Africa

Fortuin, Bjorn

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Simelane, Andile

South Africa

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Williams, Lizaad

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Hermann, Rubin

South Africa

de Kock, Quinton

South Africa

Agha, Salman Ali

Pakistan

Maphaka, Kwena

South Africa

Pretorius, Lhuan-dre

South Africa

Peter, Nqabayomzi

South Africa

Nawaz, Hasan

Pakistan