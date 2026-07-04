ODI Series Sri Lanka vs Australia Cricket Tournament Players

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ODI Series Sri Lanka vs Australia

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Carey, Alex

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Zampa, Adam

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Cummins, Pat

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Sangha, Tanveer

Australia

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Hardie, Aaron

Australia

Connolly, Cooper

Australia

Johnson, Spencer

Australia

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Shiraz, Mohamed

Sri Lanka

Short, Matt

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Kumara, Lahiru

Sri Lanka